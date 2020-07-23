(Не)естественная смерть: родные и близкие волонтера Алексея Кучапина требуют расследовать его гибель

Об исчезновении волонтера Алексея Кучапина стало известно 16 июля. Как рассказали близкие, Алексей собирался поехать в Днепр, воспользовавшись сервисом Blablacar (сервис, позволяющий водителям находить попутчиков).

В Blablacar опровергли эту информацию: по их данным, с мобильного номера Кучапина не было заказано никаких поездок в июле.

Волонтер Алексей Кучапин был председателем благотворительной организации "Дом Милосердия", которая предоставляла материальную и правовую помощь для бездомных. После исчезновения все телефоны волонтера были выключены, он также удалился из волонтерских групп. Временно перестал работать и сайт "Дом Милосердия".

Его друг, священник Захария Керстюк отметил, что Кучапин последние несколько недель расследовал дела, напрямую связанные с нелегальным вывозом украинских детей за границу, также "критиковал Социальный департамент КМДА за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным, а помощи никакой во время карантина не оказывали".

Также священник отметил, что их волонтерская организация много раз сталкивалась с полицейским произволом, причем стычки с правоохранителями на Киевском железнодорожном вокзале происходили постоянно, о чем он рассказывал в соцсетях и демонстрировал видео.

Керстюк рассказал, всей их команде неоднократно угрожали: "Все мы, по много раз получали угрозы в свой адрес, в том числе и угрозы физической ликвидации, если не перестанем помогать бездомным. Но за столько лет помощи бездомным, мы давным-давно уже привыкли к этим угрозам, и совсем не обращали на них внимание". Он сообщил, что "этой зимой, на Вокзале, лично ко мне подошёл полицейский (уровня зам.начальника), и сказал, что если мы не перестанем ходить на Вокзал, то он сделает так, что ко мне со спины подойдёт бездомный, заколет меня ножом, а они подадут обществу это как бытовой конфликт, мол я отказал ему в помощи - и тот отомстил".

Также священник рассказал, что волонтеров силой вытесняли с территории вокзала и его периметров, применяли силу (впервые за девять лет их деятельности): брызгали в глаза из газового баллончика, толкали и перекрывали дорогу. Что бы остановить "этот беспредел", волонтерам пришлось обратиться к замминистра МВД Антону Геращенко и применение силы прекратилось, но не угрозы – резюмируют Керстюк.



В Нацполиции начали искать Алексея только два дня назад. А 22 июля Захария Керстюк сообщил, что было тело волонтера найдено в квартире в Днепровском районе Киева. Надо отметить, что это не квартира, где проживал волонтер. Он был зарегистрирован в Днепровском районе Киева по другому адресу.

Предварительный осмотр судмедэкспертов не выявил никаких признаков насильственной смерти. Производство было переквалифицировано на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной квалификацией — естественная смерть. Но друзья волонтера в естественную смерть не поверили.

Более того, друг Кучапина, фотограф Александр Чекменев пришел по адресу, где было найдено тело волонтера и увидел, что хозяин квартиры вынес на свалку окровавленный диван, по сути, вещественное доказательство. Фотограф отмечает, что если уже начали уничтожать улики, то дело явно хотят замять. Причем диван вынесли глубокой ночью, а всю квартиру отмыли дочиста.

Диван, на котором Алексей Кучапин умер якобы естественной смертью/Фото: Александр Чекменёв

В пользу этой версии говорят и странные обстоятельства смерти Кучапина и многочисленные угрозы, поступающие в его адрес и в адрес коллег-волонтеров.

Журналисты обратились за разъяснениями в полицию, но там им заявили, что причин менять квалификацию дела у них нет. "На 90% - это естественная смерть, никаких внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, поэтому мы пока не видим оснований менять квалификацию. Но еще проводится судебно-медицинская экспертиза и досудебное расследование продолжается. Больше подробностей мы рассказать не можем", - заявили в Нацполиции.

Супруга Кучапина все еще не попала на опознание тела мужа. Журналистка Камилла Грабчук сообщила, что следователь выписал женщине направление в морг, а когда она туда приехала, то судмедэксперт заявил, что без следователя на опознание нельзя. Следователь не выходил на связь, а когда вышел, то оказалось, что "рабочий день уже закончился" и "уже утром будем все решать".

Сейчас друзья погибшего волонтера обратились в СМИ и к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы дело Кучапина не было закрыто, а расследовалось должным образом. Пока подключились только журналисты. Из МВД ответа нет.