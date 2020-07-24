Боевики на КПВВ "Новотроицкое" будут пропускать людей только дважды в неделю
Боевики на Донбассе будут пропускать людей через КПВВ по коридору Еленовка – Новотроицкое два дня в неделю.
Об этом сообщают СМИ боевиков.
Пропуск будет осуществляться по понедельникам и пятницам.
Украинская сторона сообщает, что боевики пропускают не всех граждан.
Помощница начальника Донецкого пограничного отряда – начальника пресс-службы Валерии Карпиленко говорит, по состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" в ОРДЛО попали более 100 человек и 5 автомобилей, а на подконтрольную территорию выехали 16 человек и две машины.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения готовятся будут открыты с 10 июня. Террористы "ЛНР" отказались открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны Боевики "ЛДНР" выдвинули условия для открытия со своей стороны пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе.