Предполагаемый сообщник Максима Кривоша отрицает свою причастность к теракту в Луцке

Дмитрий Михайленко, которого подозревают в пособничестве луцкому террористу Максиму Кривошу, полностью отрицает свою вину и причастность к инциденту с заложниками.

Подозреваемый заявил на суде, что не отправлял Кривошу никакого оружия.

По словам Михайленко, он является коллекционером антиквариата и обменивался с Кривошем старинными монетами. Предполагаемый пособник луцкого террориста подчеркнул, что контактировал с Кривошем только на форуме коллекционеров и это было всего один раз.

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На вопрос журналистов об оружии, которое нашли у него на даче во время обыска, Михайленко ответил, что оно принадлежит ему и часть является зарегистрированным. Торговлю оружием отрицает.

Суд назначил 43-летнему Дмитрию Михайленко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с правом внесения залога.

Как мы уже сообщали, 22 июля, в Харькове был задержан мужчина, которого полиция подоревает в сообщничестве луцкому террористу. Дмитрий Михайленко, в доме которого прошли обыски, согласился сотрудничать со следствием. Во время осмотра домовладения подозреваемого полицейские изъяли два пистолета ТТ, пистолет "Дрейзе", патроны, а также детали ручных гранат.

Вчера суд избрал меру пресечения самому Максиму Кривошу. Его оставили под стражей на 60 дней без права внесения залога. На заседании суда Кривош прокомментировал слова журналистов о том, что штурм был постановкой.