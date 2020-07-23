Луцкого террориста Максима Кривоша взяли под стражу на 60 суток
После оглашения приговора Кривош призвал "ждать продолжения перформанса".
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте луцкого террориста Максима Кривоша, избрав меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней. Права внести залог Кривош не имеет. Трансляцию заседания вело Громадське.
Сам Максим Кривош сразу после оглашения решения суда заявил: "Я всех прошу ждать продолжения перформанса "антисистема". Продолжение будет очень скоро!".
Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он потребовал, чтобы первые лица государства записали видеообращение, в котором бы назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал всех посмотреть фильм "Земляне" (2005 года). В противном случае Кривош грозился взорвать одну бомбу в автобусе, а вторую, дистанционно, в многолюдном месте в городе.