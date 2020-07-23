Луцкого террориста Максима Кривоша взяли под стражу на 60 суток

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте луцкого террориста Максима Кривоша, избрав меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней. Права внести залог Кривош не имеет. Трансляцию заседания вело Громадське.

Сам Максим Кривош сразу после оглашения решения суда заявил: "Я всех прошу ждать продолжения перформанса "антисистема". Продолжение будет очень скоро!".

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он потребовал, чтобы первые лица государства записали видеообращение, в котором бы назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал всех посмотреть фильм "Земляне" (2005 года). В противном случае Кривош грозился взорвать одну бомбу в автобусе, а вторую, дистанционно, в многолюдном месте в городе.

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ, однако имеет гражданство Украины. Жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сложности просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.