"Люди наслушались каналов группы Медведчука": Никита Потураев о критике закона о СМИ

Идеолог "Слуги народа" и председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что обвинения в адрес законопроекта "О медиа" беспочвенны и исходят от "группы Медведчука". Об этом он заявил в интервью Фокусу.

Отвечая на вопрос о поддержке президента в парламенте, Никита Потураев привел в пример скандальный закон "О медиа": "Не все же в нем разбираются, закон здоровенный. Люди наслушались всяких блогеров и всяких каналов из так называемой группы Медведчука, и говорят: "Что вы там, цензуру что ли вводите?". Я говорю: "Нет!" — "Ну мы не знаем, как будем голосовать". — "Ну, окей, буду выступать на фракции, буду убеждать".

Как ранее сообщал Фокус, 27 декабря 2019 группа депутатов из "Слуги народа" зарегистрировала в Верховной Раде соответствующий законопроект. Против документа сразу выступило журналистское сообщество. Жестко раскритиковали его и в ОБСЕ. В итоге 19 мая парламент отправил законопроект на доработку. 1 июля профильный парламентский комитет рекомендовал законопроект о медиа к рассмотрению парламентом. Реакцией медиасообщества стало открытое обращение к президенту не подписывать закон в случае его принятия в нынешнем виде.

Критики законопроекта указывают на размытость его формулировок, что позволит Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, на которого возложат функции контроля СМИ, без конца их кошмарить.

Например, печатные СМИ за незначительное нарушение могут оштрафовать до 118 тыс. грн, за грубое — до 354 тыс. Вилка штрафов для онлайн-медиа — 5–24 тыс. грн. Злостных нарушителей предлагают лишать регистрации или лицензии.

Как сообщило lb.ua, против подписания закона выступило большое количество СМИ и журналистов, среди которых Соня Кошкина, Наталья Влащенко, Дмитрий Гордон и Алеся Бацман, глава «Савик Шустер Студия» Павел Елизаров и многие другие.