Резников заявил, что будет временно выполнять обязанности Кучмы в ТКГ
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что временно будет исполнять обязанности главы делегации после того, как Леонид Кучма решил прекратить свою деятельность в переговорах в Минске.
Об этом Резников заявил во время онлайн-конференции "Минский процесс: постепенное успех или политический тупик".
"Сегодня я первый заместитель главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегации", – сказал Резников.
Он добавил, что в указ об изменении состава делегации Леонид Кучма официально остается главой украинской делегации. А нового главу делегации должен назначить президент.
Напомним, бывший президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма прекратил участие в переговорном процессе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу. Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины на переговорах в Минске в июне 2019 года. До этого, он уже занимал эту должность до октября 2018 года.