840 гривен в сутки. Украинцам показали, как выглядит платная камера в СИЗО Ровно

В Ровенском СИЗО показали платную камеру повышенного комфорта.

Как она выглядит, можно увидеть в сюжете ТРК "Ритм".

Стоимость одних суток пребывания в камере повышенного комфорта составляет 840 гривен с человека. За неделю придется заплатить 2940 гривен за одного, а за месяц - 6300 гривен.

Кровати в камере повышенного комфорта не б/у

Горячая вода в камере есть круглосуточно.

Так выглядит душевая в камере повышенного комфорта

В камере имеется холодильник, кондиционер, телевизор. Расчитана камера на двух людей. Общая площадь камеры - около 21 кв. м.

Добавим, что платные камеры в СИЗО - это экспериментальный проект, который продлится два года. Платные камеры уже открыли в СИЗО Киева, Запорожья, Львова, Чернигова, Хмельницкого, Харькова.

Кроме того, можно приобрести подарочный сертификат на пребывание в камере повышенного комфорта. Эту услугу недавно анонсировал министр юстиции Денис Малюська, который с полной уверенностью заявил, что этот сертификат будет хорошим подарком на день рождения любому украинскому чиновнику. Сам сертификат действителен полгода. После этого потраченные на сертификат деньги не возвращаются, а поступают в качестве благотворительной помощи СИЗО, в котором он был куплен.

По данным на конец мая 2020 года в VIP-камерах Лукьяновского СИЗО находились два человека.