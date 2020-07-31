По 300 млн. долларов в год хотят выделять в США на военную помощь Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партии США внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов на военные нужды.
Кроме того, сенаторы предлагают выделять 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета Сената США по международным отношениям.
Документ предполагает выполнение ряда условий:
- Белый дом должен назначить специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовал диалогу между черноморскими странами.
- Законопроект предполагает создание рабочей группы по Украине с соответствующими европейскими союзниками, которое инициирует госдепартамент.
- Законопроект требует отчета Минобороны США и Госдепартамента о потребностях ВСУ и плана оказания помощи в сфере безопасности.
Законопроект был представлен сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Крисом Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцами Джеймсом Ришем, Робом Портманом и Джоном Баррассо.
"США являются самым сильным сторонником Украины, но ее потребности в безопасности продолжают расти под неослабным давлением со стороны Москвы. ...Помощь США в обеспечении безопасности для народа Украины — это то, что нужно. Это помогает продвигать наши ценности и отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Этот законопроект показывает, что наша приверженность безопасности Украины должна быть неизменной и защищенной от политики", — заявил сенатор Нью-Джерси Боб Менендес.
Напомним, ранее стало известно, что США увеличат поставки летального оружия в Украину. Увеличение поставок будет запланировано в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год.