Луцкий террорист объявил голодовку против условий жизни в СИЗО

Максим Кривош, известный также, как Максим Плохой, недавно захвативший автобус с заложниками в Луцке, заявил о нарушения своих прав и объявил голодовку.

Сейчас Кривош находится в следственном изоляторе, передает ВолиньPost со ссылкой на адвоката Кривоша Сергея Тиможинского.

По словам адвоката, Кривош объявил голодовку 30 июля, протестуя против условий содержания его в СИЗО. В частности против немотивированного, по его убеждению, применения наручников.

По словам Тиможинского, Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как просто задержанного по мере пресечения. Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли, а теперь наручники надевают на Кривоша каждый раз, когда выпускают из камеры.

Также защитник Кривоша утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

Напомним, Максим Кривош (1975 г.р) утром 21 июля захватил в Луцке рейсовый автобус, а уже к вечеру - сдался правоохранителям. 13 пассажирова автобуса более 10-ти часов находились в заложниках находились, однако в результате никто из них не пострадал. Сейчас Кривош находится в Луцком СИЗО, где его будут содержать под стражей до 18 сентября.

Как мы уже сообщали, многие украинцы выразили сомнения, что террорист в Луцке был настоящим, а теракт не был спланированной акцией.