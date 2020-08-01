Степанов отрицает политический подтекст в распределении Украины на зоны карантина

Решение о продлении в Украине адаптивного карантина по новым правилам, а также распределение регионов на зоны, в соответствии с уровнем распространения коронавируса, не имеет какого-либо политического подтекста.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, который находится с рабочей поездкой в Ровенской области, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет – здоровье и безопасность украинцев", – заявил Степанов.

Он не исключил политических спекуляций касательно порядка введения противоэпидемических ограничений накануне местных выборов 25 октября.

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По словам министра, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически без влияния человеческого фактора.

"Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе", – сказал он.

Степанов отметил, что те или иные ограничения в регионах будут вводить исключительно с учетом определенных показателей.

По его словам, Центральная комиссия ТЭБ и ЧС по пятницам будет анализировать ситуацию в стране для определения уровня распространения болезни в каждой конкретной административно-территориальной единице. Переход региона из одной в другую зону опасности возможен при условии ухудшения ситуации в течение 5 дней подряд.

Отметим, 31 июля Максим Степанов на брифинге объявил, что в "красную" карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.

Вся остальная территория Украины, в том числе и Киев, попала в "зеленую" зону. Ранее "Фокус" уже писал о том, какие условия ждут каждую из зон. Также стало известно, по каким критериям роисходит деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.

Также сообщалось, что с 3 августа в связи с усилением карантинных мер АО "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Власти Луцка не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что город отнесен к "красной" зоне по распространению коронавируса.