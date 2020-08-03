Укрзализныця прекратила продавать билеты в Луцк и Тернополь

Укрзализныця в понедельник, 3 августа, прекратила продажу билетов на поезда дальнего следования до Луцка и Тернополя.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"Продажа билетов будет закрыта по решению региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10", – говорится в сообщении.

Пассажирам отмененных поездов, которые уже приобрели билеты, предложили полностью компенсировать их стоимость.

Укрзализныця попросила с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли.

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Ограничения на продажу билетов будут действовать также для таких поездов:

№ 41/42 "Днепр – Трускавец";

№ 98/97 "Ковель – Киев";

№ 88/87 "Ковель – Новоалексеевка";

№ 12/11 "Одесса – Львов";

№ 81/82 "Киев – Ужгород";

№ 49/50 "Киев – Трускавец";

№ 136/135 "Черновцы – Одесса";

№ 108/107 "Одесса – Ужгород";

№ 110/109 "Львов – Херсон";

№ 86/85 "Львов – Новоалексеевка";

№ 715/716 "Киев – Львов".

Напомним, 31 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в "красную" карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.

Тернопольский городской совет выразил несогласие с постановлением Кабмина, согласно которому город был отнесен к "красной зоне" карантина. Власти Луцка не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что город отнесен к "красной" зоне по распространению коронавируса.

Жители Тернополя, ехавшие в поезде из Херсона, добились остановки в своем родном городе, после того как их отменила "Укрзализныця".