Власти Луцка отказываются причислять себя к "красной" зоне

В Луцке не будут вводить жесткого карантина из-за отнесения города к "красной" зоне.

Об этом сообщили на заседании внеочередной сессии городского совета, пишут "Волынские новости".

Заместитель руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Анатолий Свирский рассказал, что в Луцке имеются достаточно карантинных мероприятий, которые результативно работают, поэтому необходимости вводить дополнительные меры, чтобы остановить экономику города, нет.

Поэтому, по словам Свирского, предложено, чтобы в городе и в дальнейшем действовали те карантинные ограничения, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Поэтому в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования и транспорт.

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Этим решением горсовет обращается в полицию с просьбой, чтобы она не привлекала людей к ответственности за нарушение карантина.

В свою очередь, глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил, что Луцк попал в "красную зону" случайно, но все равно в городе обязаны выполнять решение государственной комиссии об усилении карантина, сообщает "Перший".

"До пятницы все исправится. Это случайная ошибка статистов. У нас нет такой катастрофической ситуации, чтобы вводить красную зону", – заявил Погуляйко.

"Имеем то, что имеем. Не я же в пятницу принимал это решение", – сказал Погуляйко.

В то же время он сказал, что Луцк обязан выполнять решение государственной комиссии, пока его не пересмотрели.

Напомним, 31 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в "красную" карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.

Тернопольский городской совет выразил несогласие с постановлением Кабмина, согласно которому город был отнесен к "красной зоне" карантина. Власти Луцка не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что город отнесен к "красной" зоне по распространению коронавируса.

Жители Тернополя, ехавшие в поезде из Херсона, добились остановки в своем родном городе, после того как их отменила Укрзализныця. В понедельник, 3 августа, Укрзализныця прекратила продажу билетов на поезда дальнего следования до Луцка и Тернополя.