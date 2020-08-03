В Минобороны подсчитали количество российского оружия на Донбассе

Министерство обороны отмечает, что, если Россия хочет увеличить поставки оружия на Донбасс боевикам, то это будет расценено как прямая вооруженная агрессия и поддержка террористической деятельности на уровне государства.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Минобороны.

"В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины", – говорится в нем.

В Минобороны напомнили, что количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донбасса давно известно:

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танков – 480 единиц; боевых бронированных машин – более 900 единиц; пушек и гаубиц – около 450 единиц; минометов – около 300 единиц; реактивных систем залпового огня – около 210; средств противовоздушной обороны – около 700; противотанковых средств – около 450.

Также в ведомстве напомнили, что российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок территории.

В Минобороны подчеркнули и тот факт, что это вооружение и боевая техника используются не только против бойцов ВСУ, но и против мирного населения Донбасса.

"Если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", – резюмировали в министерстве, отметив, что Украина получает техническую помощь от государств-партнеров по международным договорам.

Напомним, ранее стало известно, что США увеличат поставки летального оружия в Украину. Увеличение поставок будет запланировано в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. В частности, 30 июля стало известно, что в Сенат США внесли законопроект, который предполагает ежегодное выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине. Из-за этого в России пригрозили поставками оружия на Донбасс, если США все же начнут выделять деньги Украине.