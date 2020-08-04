На Волыни все-таки согласились усилить карантинные меры

Отнестись "без политики и с пониманием" к сложившейся ситуации призвал на заседании комиссии председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко. Прежде всего, он имел ввиду то, что власти областного центра Луцка отказываются ужесточать карантин.

"Мы должны принять правильное решение, которое все городские головы должны выполнить", – сказал Погуляйко.

Луцк по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 попал в "красную" зону, Луцкий и Любашевский районы – в "оранжевую", ряд городов и районов – в "желтую".

Главный государственный врач области Наталия Янко пояснила, что в день проведения заседания государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Луцке показатель динамики роста случаев инфицирования составил 68%, что соответствует "красному" уровню опасности.

Она отметила, что показатели рассчитываются автоматически. Решение Государственная комиссия пересматривает каждые 7 дней.

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На Волыни анализ текущей эпидемической ситуации свидетельствует, что на сегодня превышение есть по одному из четырех критериев, которые учитываются при установлении уровня эпидемической опасности. Речь идет о коэффициенте выявления случаев инфицирования, который превышает порог в 11%. Сейчас этот коэффициент снизился до 17,5% против 21% (по состоянию на 26 июля).

Тем не менее члены комиссии решили ввести соответствующие противоэпидемические мероприятия, установленные в постановлении правительства.

Одновременно они обратились в КМУ, МОЗ, Центр общественного здоровья с предложением пересмотреть методику определения уровня эпидемической опасности распространения заболеваемости COVID-19. По мнению руководителей области именно из-за недостаков этой методики Луцк и попал в "красную" зону.

"В соседних областях ситуация значительно хуже", – считает Погуляйко.

Напомним, 31 июля министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге объявил, что в "красную" карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.

Тернопольский городской совет выразил несогласие с постановлением Кабмина, согласно которому город был отнесен к "красной" зоне карантина. Власти Луцка не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что город отнесен к "красной" зоне по распространению коронавируса.

Жители Тернополя, ехавшие в поезде из Херсона, добились остановки в своем родном городе, после того как их отменила Укрзализныця. В понедельник, 3 августа, Укрзализныця прекратила продажу билетов на поезда дальнего следования до Луцка и Тернополя.