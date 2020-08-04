Поезда будут останавливаться в красной зоне, но только для высадки пассажиров, – Криклий

Если пассажир выйдет из поезда в "красной" зоне, то это никак не повлияет на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Общественного радио.

По действующим правилам, поезда дальнего следования не могут останавливаться на станциях, расположенных в "красной" зоне. "Укрзализныця" прекратила продажу билетов до таких станций.

"Мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это не проблема. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления внесут", – сказал Криклий.

Напомним, что 3 августа в Тернополе 85 пассажиров, которые ехали из Херсона, устроили бунт из-за того, что остановку поезда отменили. Поезд все-таки остановился.

31 июля министр здравоохранения Максим Степанов объявил, что в "красную" карантинную зону вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.