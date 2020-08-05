В США подсчитали количество российских военных на Донбассе

Претендент на должность посла США в Украине Кит Дейтон дал оценку количеству российских военных на Донбассе. По его информации, на востоке Украины сейчас находится около 2,3 тысячи российских военных.

По словам Дейтона, Россия передала боевикам "более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие" и другое вооружение.

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"Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные", - заявил Дейтон.

Также он озвучил тезис о том, что украинским военным противостоит достаточно мощная сила.

Напомним, в Минобороны подсчитали количество российского оружия на Донбассе.

Кроме того, ранее стало известно, что США увеличат поставки летального оружия в Украину. Увеличение поставок будет запланировано в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. В частности, 30 июля стало известно, что в Сенат США внесли законопроект, который предполагает ежегодное выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине. Из-за этого в России пригрозили поставками оружия на Донбасс, если США все же начнут выделять деньги Украине.