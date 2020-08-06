В Минздраве отреагировали на отказ Луцка и Тернополя усиливать карантин

Степанов раздосадован тем, что в Луцке и Тернополе не ввели более жесткие меры в условиях адаптивного карантина, которых требует "красная" зона.

Своим разочарованием по этому поводу он поделился во время брифинга в рамках рабочей поездки во Львов.

"Когда говорят, что «я не буду выполнять», то за это есть ответственность... Это же не просто чье-то желание кого-то перевести в ту или иную зону. Это четко определено порядком, всеми протоколами, каким образом переводится в тот или иной уровень (эпидемической - "Фокус") опасности, поэтому обидно, конечно, что такая реакция, что они вместо того, чтобы подумать о здоровье своих граждан, начинают переходить в другую плоскость", - заявил он.

Также он настаивает на том, что будет и дальше разъяснять положения адаптивного карантина и решения центральной власти, принятые в контексте пандемии коронавируса в Украине "любому человеку, от которого зависит здоровье украинцев".

Также он напомнил, что за несоблюдение карантинных ограничений грозит ответственность.

"У нас есть другие органы, которые контролируют выполнение (карантинных ограничений - "Фокус") - это Госпродпотребслужба, Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба, каждый действует в пределах своей ответственности. Я надеюсь, что мы живем в правовом государстве и соответственно это будет контролироваться и это будет выполняться наконец любым мэром города или любым главой района. Здесь нет никакой политики, потому что здесь речь идет о здоровье и о жизни", - подчеркнул министр.

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Для справки

17 марта вступил в силу Закон № 530-IX, который вводит штрафы за нарушение режима карантина для граждан в размере от 17 до 34 тыс. грн, для должностных лиц — от 34 до 170 тыс. грн.

В частности, Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 44-3, устанавливающей ответственность за нарушение правил карантина. Дела о нарушениях карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил, норм Закона "О защите населения от инфекционных болезней", решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями рассматривают местные суды.

Таким образом, с граждан, которые не соблюдают установленные центральной властью ограничения, могут взыскать от 17 до 34 тыс. грн, а с должностных лиц предприятий — от 34 до 170 тыс. грн. Протоколы о нарушении имеют право составлять уполномоченные должностные лица:

Нацполиции, органов здравоохранения, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Этим же Законом в новой редакции изложена статья 325 Уголовного кодекса, устанавливающая ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. За нарушения правил, которые повлекли или заведомо могли повлечь распространение эпидемии суд вправе:

взыскать штраф в размере от 17 до 51 тыс. грн, арестовать на срок до шести месяцев, ограничить свободу на срок до трех лет, лишить свободы на тот же срок.

В свою очередь, нарушения, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, 31 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в "красную" карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.

Тернопольский городской совет выразил несогласие с постановлением Кабмина, согласно которому город был отнесен к "красной зоне" карантина. Власти Луцка не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что город отнесен к "красной" зоне по распространению коронавируса.

Жители Тернополя, ехавшие в поезде из Херсона, добились остановки в своем родном городе, после того как их отменила "Укрзализныця".