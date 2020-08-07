Из-за карантина "Борисполь" "потерял" треть авиакомпаний, – гендиректор аэропорта

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что из-за карантина главные воздушные ворота Украины "потеряли" около трети авиакомпаний, к тому же, загрузка действующих рейсов значительно упала.

Об этом он рассказал интервью Бизнес-Цензор.

По его словам, если в 2019 году из аэропорта на регулярной основе выполняли рейсы 34 авиакомпании, сейчас их осталось только 22, и они значительно сократили частоту полетов. На сегодня "Борисполь" обслуживает 59 направлений, в прошлом году, в этот же период, аэропорт обслуживал 111 направлений.

"Авиакомпании хотят летать. Но сделав два-три рейса видят, что фактическая загрузка борта ниже, чем необходимо для окупаемости перевозки. Поэтому либо снижают количество частот, либо отказываются на какое-то время выполнять эти рейсы. Я думаю, такую тенденцию мы, как минимум, будем наблюдать до конца этого года", – рассказал Рябикин.

Он добавил, что крупные авиакомпании, такие как Turkish Airlines, KLM, Lufthansa, значительно сократили количество рейсов, хотя загрузка самолетов осталась на том же уровне, что и в прошлом году, 70-75%.

По его словам лоукосты, например Ryanair, несмотря ни на что, совершают полеты с малым количеством пассажиров.

"У той же Ryanair я видел рейсы, где было 12-15 человек. Это только такие монстры как Ryanair, с таким большим запасом прочности, могут себе позволить возить воздух. Они так укрепляют позиции на рынке", – сказал Рябикин.

Ранее Павел Рябикин заявлял, что из-за карантина главные воздушные ворота страны несут потери (неполученные доходы) в 380 млн грн в месяц.

В мае прошлого года Кабмин одобрил концепцию развития "Борисполя" до 2045 года с запланированным объемом инвестиций в размере не менее 3 млрд евро. Концепция включает строительство второй взлетно-посадочной полосы и расширение терминала D. Она предполагает, что в 2045 году аэропорт будет обслуживать 54 млн пассажиров в год.