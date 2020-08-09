Благодаря программам правительства: премьер Шмыгаль заявил о существенном сокращении безработицы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о снижении безработицы в стране впервые с начала "коронакризиса". По его словам, только за последнюю неделю количество безработных уменьшилось практически на 6 тыс. человек.

Об этом он написал в Facebook.

Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось практически на 6 тыс. человек, – отметил Шмыгаль.

Также, по словам премьера, благодаря правительственным программам преодоления частичной безработицы удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест. Для этого было выделено 1,8 млрд грн.

"Это и помощь бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты", – уточнил он.

Он сообщил, что через Государственную службу занятости в период карантина было трудоустроено более 220 тыс. человек.

Отметим, по данным Государственной службы занятости Украины, по состоянию на начало апреля 2020 года 506 тысяч украинцев имели официальный статус безработного и 426 тысячи из них получали пособие по безработице. С начала июня на украинском рынке труда фиксировалась стабилизация.

Международная организация труда прогнозировала повышение уровня лояльности наемного персонала к нанимателям в связи с пандемией. Однако результаты исследований, инициированных МОТ, говорят об обратном: большинство трудоустроенных находятся в активном поиске новой работы.