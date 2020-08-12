Нам рады? Как украинцы трудоустраиваются за рубежом несмотря на карантин

Прошлой осенью врач-анестезиолог из Запорожья Марина Уйманова, которая последние два года провела в декретном отпуске, решилась на поиски работы за границей. После сотен просмотренных объявлений на глаза попалась вакансия врача в больнице св. Якуба в словацком городе Бардеев. Собеседование по скайпу проводил главврач, но дальнейшими вопросами занималось агентство по трудоустройству. В ноябре Марина подала документы для оформления вида на жительство на один год, в январе получила "карту побыта", а в конце февраля семья переехала в Словакию.

Через три месяца работы отдел кадров клиники стал давить на украинку, требуя, чтобы она вернула деньги, которые медучреждение заплатило агентству за ее наем. И это при том, что она также оплатила услуги посредников. После того как Марина пригрозила, что будет решать вопрос через адвоката, от нее отстали.

Украинские программисты уже давно пользуются такой опцией: живут в Украине, но получают зарплату из развитых стран

Без подтвержденного диплома и специальности она получает 900 евро в месяц, если получится успешно сдать экзамен, зарплата может вырасти до 1100 евро. При этом условия работы девушку сразу разочаровали. "Это не совсем европейская больница, у нас во многих клиниках условия лучше, а методы прогрессивнее, – рассказывает она. – Здесь нет ремонта, палаты страшные и темные".

Выходцев из Украины в бардеевской больнице много, только хирургов человек 6-7. Без знания государственного языка работать не получится, но при клинике организованы курсы для иностранцев. "Словацкие доктора часто попрекают, что украинцы неграмотно пишут или плохо говорят, – говорит Уйманова. – Все хотят молодых, но опытных специалистов, к тому же со знанием редкого и не слишком востребованного языка".

По словам Марины, украинцы, живущие в городе, держатся особняком, между собой общаются мало. При этом многие надеются вырваться на работу дальше в Европу. Как, впрочем, и сами словаки, места которых и занимают наши соотечественники.

Если в докарантинное время истории трудоустройства высококвалифицированных украинских специалистов за рубежом стали практически нормой, то коронавирус поставил весь процесс на паузу. Согласно данным, предоставленным компанией Jooble, в период с марта по июнь количество запросов на работу за пределами страны уменьшилось на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако в июле ситуация стала выравниваться: количество предложений работы за границей для украинцев выросло на 20%.

Географический вектор

Даже в период пандемии украинские соискатели чаще всего ищут работу в Польше, Чехии и Германии. В топе запросов по Германии, помимо стандартных строителей, каменщиков и сиделок, также медсестры и IT-специалисты. В Чехии наиболее привлекательными вакансиями являются водители, швеи и горничные, а Польшу в качестве страны-реципиента рассматривают для себя логисты.

Эти же страны остаются в лидерах по количеству предложений о трудоустройстве. На сайте Jooble из 8 тыс. вакансий 5,5 тыс. касаются работы в Польше, 254 – в Чехии и 204 – в Германии. Однако как и раньше подавляющее большинство объявлений направлено на поиск разнорабочих. Предложения для высококвалифицированных специалистов и "белых воротничков" единичны. "Украинских топ-менеджеров ищут, грубо говоря, раз в полгода, – подтверждает HR-эксперт Татьяна Пашкина. – До карантина иногда попадались вакансии директора по маркетингу в Грузию или Казахстан, например, но сейчас и они исчезли". Впрочем, на сайте rabota.ua и сейчас можно найти место менеджера по продажам в Италии или специалиста по работе с клиентами на фирму в Беларусь.

По словам Пашкиной, до пандемии украинцы стали чаще рассматривать возможность трудоустройства на Лазурном берегу, но сейчас это направление для нас закрыто. Под замком оказались также Швеция, Мальта, Китай и многие другие страны, перечисляет Пашкина. "А вот Прибалтика сейчас немного ожила, – отмечает эксперт. – Все чаще попадаются вакансии в Эстонии, есть работа в Латвии и Литве, но речь снова идет о механиках, сварщиках и дальнобойщиках".

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, уверен, что и сейчас предложений на иностранном рынке труда для украинцев, в том числе работающих в интеллектуальной сфере, достаточно. В то же время, без знания государственного языка на высоком уровне устроиться юристом, бухгалтером или маркетологом в другой стране будет сложно, подчеркивает собеседник Фокуса. Помимо этого, необходимо разбираться в местном законодательстве и подтвердить свой диплом. "Сделать это может лишь небольшое количество людей, – считает Воскобойник. – Поэтому украинцы с высшим образованием в большинстве случаев работают в Европе в качестве неквалифицированных специалистов и получают меньше, чем могли бы". Эксперт уточняет, что из-за эпидемии коронавируса в странах ЕС сейчас особенный спрос на медицинских работников – медсестер и врачей. Но без знания языка украинцы обычно не могут претендовать на такую работу.

"Квалифицированные работники нужны во многих европейских государствах, но украинцы, которые могут трудоустроиться в ЕС по специальности, выбирают те страны, где можно больше заработать", — продолжает Воскобойник. По данным социологических исследований, 40% украинских граждан хотят жить и работать в Германии, но устроиться там официально по-прежнему сложно. Пока наиболее лояльно к трудовым мигрантам относятся все те же Польша, Чехия и Словакия.

Пристанище для кочевников

Немало европейских компаний в этом году переводят своих сотрудников на удаленную работу. Это означает, что украинцы чаще смогут трудоустраиваться без переезда за границу. Впрочем, как уточняет Воскобойник, украинские программисты уже давно пользуются такой опцией: живут в Украине, но получают зарплату из развитых стран. Однако существуют проблемы с их официальным оформлением из-за законодательных ограничений и налоговых нюансов.

По данным социологических исследований, 40% украинских граждан хотят жить и работать в Германии, но устроиться там официально по-прежнему сложно

Есть и другой интересный момент: все больше государств задумываются над привлечением фрилансеров и дистанционщиков. К слову, в последнее время для обозначения специалистов в разных областях, использующих технологии для выполнения профессиональных обязанностей и ведущих мобильный образ жизни, даже появилось свое определение – "цифровые кочевники" (digital nomads).

"В условиях противоэпидемиологических ограничений привлечение фрилансеров может стать альтернативой туризма для ориентированных на путешественников стран", — отмечает Павел Кравчук, эксперт общественной организации "Европа без барьеров". В качестве примера он приводит Грузию, где хотят разрешить длительное проживание для людей, работающих дистанционно. Подобные нормы касаются и предпринимателей, которые могут управлять своим бизнесом из любой точки мира. С 1 августа выдачу виз для "цифровых кочевников" одобрило и правительство Эстонии, которое дает право жить на территории страны 12 месяцев даже при наличии работы в другом государстве. Правда, зарплата у дистанционщика должна быть не меньше 3,5 тыс. евро в месяц. Другими словами, если в последние годы роль временных мест для работы выполняли Таиланд, Индонезия и Вьетнам, то теперь украинцы могут перекочевать в новые для себя географические точки.

Важно одно: даже несмотря на карантин, возможностей трудоустроиться за границей остается достаточно. Важно лишь понимать, на какие условия человек согласен, и готов ли он приложить усилия для того, чтобы заполучить работу своей мечты.