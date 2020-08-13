Омелян и Портников поддержали протесты белорусов

Украинские лидеры общественного мнения, преподаватели и общественные деятели выразили солидарность с протестующими гражданами Беларуси.

Коллективное письмо опубликовал сотрудник американского "Центра конституционной демократии" (Center for Constitutional Democracy) при Индианском университете в Блумингтоне, волонтер и ветеран АТО Геннадий Друзенко.

"Мы, украинцы, тоже проходили через такие испытания. Убеждены, что они еще не закончились. Но мы выбрали свой путь. Хотя он нелегкий и длинный, и наш, и с него мы не сойдем", – написал Друзенко.

Подписанты письма, желают победы белорусской оппозиции, а также выразили озабоченность новостями о смертях протестующих.

"Не намерены ни поучать Вас, ни советовать Вам – потому что сейчас не мы, а Вы показываете пример всему миру, как стоять за свободу и достоинство. Просто хотим выразить Вам чувства нашей братской солидарности. Переживаем за Вас, гордимся Вами, любим Вас.

Желаем Вам победы, потому что Ваша победа будет и нашей победой", – гласит текст письма.

Кроме самого себя, Друзенко указал следующих людей:

"Евгений Быстрицкий, философ, Институт философии НАУ Украины;

Алексей Гарань, политолог, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Фонд "Демократические инициативы";

Владимир Горбач, политический аналитик, "Институт евроатлантического сотрудничества";

Александра Гнатюк, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Украинский ПЕН-центр;

Ярослав Грицак, историк, Украинский Католический Университет;

Владимир Дубровский, экономист, CASE Украина;

Владимир Ермоленко, философ, ОО "Интерньюз-Украина", UkraineWorld.org, Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Евгений Захаров, правозащитник, "Украинский Хельсинский союз", Харьковская правозащитная группа;

Йосеф Зисельс, бывший политзаключенный, Инициативная группа "Первого декабря";

Сергей Квит, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016);

Игорь Козловский, религиовед, узник совести т.н. ДНР;

Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, Украинский Католический Университет, Инициативная группа "Первого декабря";

Александра Матвийчук, правозащитница, Центр гражданских свобод;

Владимир Емельян, политик, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019;

Алексей Панич, философ, Украинский ПЕН-центр;

Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, Гражданская Платформа "Новая Страна";

Наталья Попович, Украинский кризисный медиа центр, One Philosophy;

Виталий Портников, публицист, журналист, "Радио Свобода", Украинская ПЕН-Центр;

Николай Рябчук, писатель, Украинский ПЕН-Центр;

Константин Сигов, философ, Центр европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия", издательство "Дух и литера";

Елена Стяжкина, историк, писательница;

Александр Сушко, политолог, общественный деятель, Международный фонд "Возрождение";

Татьяна Терен, журналистка, Украинский ПЕН-центр".

Намомним, сегодня, 13 августа, с поддержкой протестующих в Беларуси граждан выступили российские артисты Гарик Харламов и Александра Бортич.