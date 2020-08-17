Коррупция на коронавирусе: в Закарпатской ОГА прошли обыски

Сотрудники СБУ в Закарпатской области задокументировали махинацию должностных лиц, которые за государственные средства закупали средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

К схеме причастны бывшие и действующие должностные лица департамента здравоохранения Закарпатской ОГА. Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавируса.

Победу в торгах на 30 млн грн получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура. Часть из выделенных средств участники сделки присвоили путем завышения стоимости поставленной продукции.

По данному факту открыто производство по ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

О подозрении сообщено одному из экс-чиновников и нынешнему чиновнику департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика.

Правоохранители провели санкционированные обыски на территории Закарпатской, Сумской и Харьковской областей: в помещениях Закарпатской ОГА, в офисах коммерческих структур и по месту проживания фигурантов.

Напомним, СБУ разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения, которые производили государственные оборонные предприятия Украины.

Сотрудники СБУ выявили масштабное хищение государственных средств, в размере почти 37 млн гривен, которые были выделены на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".