Выдача "вагнеровцев" России: СМИ узнали, как Украина может ответить Минску

Украинская сторона имеет несколько вариантов адекватного ответа на выдачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнер" России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Среди таких вариантов – временное прекращение сотрудничества по вопросам экстрадиции, отмена запланированного на октябрь "Форума регионов Украины и Беларуси" в Гродно, а также замораживание работы некоторых двусторонних групп.

По данным СМИ, приостановление экстрадиции было бы зеркальным ответом на демарш официального Минска в ситуации с выдачей "вагнеровцев".

При этом, отметил дипломат, белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами чаще, чем наоборот.

Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.