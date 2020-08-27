Если учитель заразится коронавирусом, школу могут закрыть , – КГГА

В Киеве, если учитель заразится коронавирусом, то могут закрыть школу. Об этом сообщил и.о первого замглавы КГГА Валентин Мондрыивский.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение – или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", – сообщил Мондрыивский. По его словам, директор принимает решение о закрытии школы.

Он подчеркнул, что с учетом пандемии коронавируса нужно "быть гибкими и принимать все меры безопасности".