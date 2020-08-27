Хасиды пытаются прорваться в Умань

Запрет на въезд иностранцев в Украину начинает действовать 29 августа. Но местные власти категорически против приезда хасидов в Умань в этом году.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что пограничники не задерживали 116 граждан Израиля в аэропорту "Борисполь".

"Кроме документов, которые дают право пересечь границу, иностранцы также должны четко сообщить цель поездки, и если они не могут доказать цель своего путешествия в наше государство, им может быть отказано во въезде на территорию Украины", – пояснил он агентству "Интерфакс-Украина".

Поэтому задержания граждан Израиля на границе не было, а проходила процедура пограничного оформления.

26 августа израильские СМИ сообщили о том, что в "Борисполе" были задержаны 116 граждан Израиля, 12 из которым отказали во въезде в страну, поскольку они не смогли должным образом объяснить цель своего визита. Однако большинство израильтян все же получили разрешение на въезд.

О задержаниях хасидов сообщали также украинские СМИ и пользователи соцсетей. На видео и фото видно, как некоторые прилетевшие спят прямо на полу.

Напомним, что ежегодно в начале осени в Умань происходит паломничество евреев, исповедующих одно из течений иудаизма – хасидизм. Они приезжают на праздник Рош ха-Шана, который в этом году отмечается с 18 по 20 сентября.

Из-за сложной эпидемической ситуации в регионе, власти Умани и Черкасской области выступают резко против приезда хасидов. Они просили правительство принять соответствующий запрет. О запрете ходатайствовали и власти Израиля. Но правительство Украины не приняло решения, которое бы позволило пограничникам не пропускать хасидов в страну.

Так на совещании у президента Владимира Зеленского говорилось, что Украина приняла решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. Отмечалось, что решение принято "по просьбе премьер-министра Израиля".

В рамках продоженного до 31 октября карантина Кабмин запретил въезд всем иностранцам с 29 августа на один месяц в Украину.