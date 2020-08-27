Новая карта. Красная зона COVID-19 разрослась с восьми до 21-го региона Украины

С грядущего понедельника, 31 августа, в карту эпидемиологической ситуации в регионах Украины будут внесены изменения: регионов красной зоны стало почти втрое больше.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

В число опасных попали города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Беляевка, Дубно, Острог, Бережаны, Чертков и Черновцы, а также ряд районов в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновецкой областях Украины.

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Также Немчинов опубликовал "опасную" часть списка регионов по эпидситуации с COVID-19:

Напомним, в предыдущий раз, 13 авгуса, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций опубликовала карту "опасности" регионов, которая вступила в силу с 17 августа, сроком на две недели, как и новая, которую опубликовали сегодня. Тогда в перечень "опасных" попали восемь регионов страны.

Спустя неделю к ним добавилось несколько регинов, и сейчас на интерактивной карте "коронавирусного зонирования" уже 14 красных регионов.

Ранее мы писали по каким критериям происходит деление на зоны в условиях адаптивного карантина.