В "Нацкорпусе" отвергают причастность к обстрелу автобуса под Харьковом

В "Национальном корпусе" утверждают, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса с членами организации "Патриоты – За жизнь", лидером которой является нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива.

Об этом "Нацкорпус" сообщил в Telegram.

"Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива является психически нездоровым человеком с диагнозом "психопат", который не остановится ни перед чем для достижения своих преступных целей. Это было понятно с первых заявлений и действий Кивы относительно организованной преступной группировки "Патриоты – За жизнь", которую он использует как пушечное мясо", – говорится в сообщении.

Представители "Нацкорпуса" отмечают, что давно предупреждали: "Действия психопата Кивы могут привести к человеческим жертвам".

"Мы призываем правоохранительные органы немедленно задержать Илью Киву и расследовать его причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков", – заявили в "Нацкорпусе".

Как сообщил Telegram-каналу "PavlovskyNews" первый заместитель руководителя Центрального штаба Национального корпуса Владислав Соболевский, в организации считают, что "Илья Кива работает так, чтобы компрометировать Нацкорпус и боевое подразделение Азова".

Напомним, вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападавшие на автобус объединения "Патриоты – За жизнь" задержаны.