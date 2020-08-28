В полночь на 28-е августа разгневанные жители Умани не пропускали хасидов к месту паломничества (видео)

В ночь на 28 августа жители пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину до закрытия границ для иностранцев, в район паломничества на ул. Пушкина в Умани, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

Видео конфликта опубликовал депутат Уманского райсовета от "Свободы" Сергей Алексеев.

Полицейские заявили, что не могут запретить паломникам посетить святыню, но попытались не допустить столкновений.

Отметим, у многих хасидов считается крайне желательным посетить могилу цадика Нахмана хотя бы раз в жизни. Лучше всего это делать при праздновании иудейского Нового года Рош ха-Шана. Хасиды считают, что новый год будет счастливым для того, кто встретит его возле могилы цадика Нахмана – духовного лидера хасидов.

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Из-за сложной эпидемической ситуации в регионе власти Умани и Черкасской областей выступают резко против приезда хасидов. Они просили правительство принять соответствующий запрет. О том же ходатайствовали и власти Израиля. Но правительство Украины не приняло однозначного решения, которое бы позволило пограничникам не пропускать хасидов в страну.

Так на совещании у президента Владимира Зеленского говорилось, что Украина приняла решение о осущественном граничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. Отмечалось, что решение принято "по просьбе премьер-министра Израиля".

В рамках продленного до 31 октября карантина Кабмин запретил въезд всем иностранцам с 29 августа на один месяц в Украину.