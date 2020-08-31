В Нидерландах на суде по МН17 родственники погибших требуют компенсаций

Сегодня, 31 августа, с началом рабочей недели в Нидерландах открываются очередные слушания по делу крушения Боинга МН17, сбитого над оккупированным Донбассом в 2014 году.

Как сообщается на сайте пресс-службы суда по делу сбитого лайнера "CourtMH17", одной из главных тем для обсуждения станут требования компенсаций со стороны родственников погибших в катастрофе.

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"Суд намерен использовать блок слушаний, начав с 31 августа, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и защиты и принять решение, если в этом будет необходимость, с тем, чтобы адвокаты родных смогли направить запрос в отношении компенсации, если будет такое желание", – сообщил, председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.

На этой неделе адвокаты родственников смогут обратиться в суд, с целью получения ответа на запрос о возмещении ущерба. Сообщается, что "суд ожидает доклад от защиты относительно прогресса в формулировке новых требований о дополнительных расследованиях".

В рамках этих слушаний намечены три сессии, по две недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября, и с 2 по 13 ноября. В целом этот блок слушаний обозначили, как "технический", отметив, что он может занять меньше запланированного времени.

Напомним, 9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Авиалайнер "Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines рейса Амстердам – Куала-Лумпур сбили над Донбассом 17-го июля 2014 года. В результате погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

По выводам группы расследователей Bellingcat, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.