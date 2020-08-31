Связь 4G доступна уже на 22 подземных станциях столичного метро

Новыми 4G-станциями стали: "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец Украина", "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская". Об этом говорится в совместном пресс-релизе операторов.

Вместе со станциями, которые были запущены ранее, 4G сеть трех ведущих мобильных операторов уже работает на 22-х станциях из 46-и подземных.

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Напомним, что расширение 4G сети в метро происходит поэтапно и запустить ее на остальных станциях мобильные операторы планируют до конца 2020 года.

Впервые в метро 4G была запущена 5 марта на станции "Академгородок", в июле - еще на восьми станциях. Для предоставления услуг операторы используют общее оборудование, но собственные лицензированные частоты.