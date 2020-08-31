Дело Стерненко: на активиста напали прямо под зданием суда в Одессе

Фото: один из свидетелей нападения на Стерненко/ фото: Маси Найем

В понедельник, 31 августа, под зданием суда в Одессе, где рассматривают дело активиста Сергея Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года, произошло нападение на фигуранта дела.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Только что совершили нападение на Сергея Стерненко, под судом в Одессе. Эти двое - свидетели нападения. Приехали из другого города (один из них из Черноморска). Оба в тактических кроссовках. Спросил в поддержку ли они Сергея. Говорят, что нет. Просто пришли посмотреть. Говорят, что нейтральная сторона. Сергей цел", - написал он.

По словам адвоката, на данный момент суд объявил перерыв в заседании до 16.45.

"Прокуроры просят избрать меру пресечения Сергею Стерненко в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство стороне защиты не было вручено за три часа, как установлено ГПК", - уточнил Найем.

Он также напомнил, что заседание должно было начаться в 13.00.

Напомним, Киевский аппеляционный суд 3 июля оставил Сергея Стерненко под домашним арестом.

15 июня Шевченковский райсуд Киева в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко избрал круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года. Сам Стерненко говорит, что действовал в рамках необходимой самообороны.

Изначально в решении суда было прописано, что под домашним арестом Стерненко должен находится по месту прописки – в одесской воинской части. На следующий день Стерненко заявил, что судья удовлетворила его ходатайство и изменила место отбывания ареста на киевскую квартиру.