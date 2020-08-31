В Киеве закрыли школу на карантин из-за COVID-19 у педагогов

В Киеве закрыли на карантин школу из-за выявления коронавируса у двух педагогов.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки КГГА.

Речь идет об учебно-воспитательном комплексе №240 "Социум".

"31 августа 2020 года в Департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогических работников УВК № 240 "Социум", которые находились в контакте с 21 работником школы", – отметили в Департаменте.

Кроме того, еще у одного учителя имеются симптомы острой респираторной инфекции и повышенная температура.

В Департаменте добавили, что День знаний 1 сентября планируется провести в формате онлайн классных часов. А онлайн-обучение начнется согласно расписанию уроков в среду, 2 сентября.

Ранее и.о первого замглавы КГГА Валентин Мондрыивский сообщил, что если учитель заразится коронавирусом, то могут закрыть школу.

Напомним, учебный год в украинских школах начнется с урока, посвященного безопасному обучению во время пандемии коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, сколько защитных масок нужно давать ребенку с собой в школу, учитывая пандемию коронавируса.