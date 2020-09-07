Первый со дня объявления перемирия. Названо имя украинского военнослужащего, погибшего на Донбассе

В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе погиб Тарас Кубийович, житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области.

Имя погибшего военнослужащего сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк в Facebook.

Погибший военнослужащий неоднократно призывался к военной службе.

"К большому сожалению, война забирает лучших сынов Украины ... С оружием в руках защищал родину... И теперь пополнил небесный легион", – отметил председатель объединения участников АТО.

Отметим, в воскресенье, 6 сентября, оккупанты из стрелкового оружия открыли огонь по украинским позициям вблизи Причепиловки в Луганской области. В результате вражеского обстрела украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

Кроме того, еще один военный ВСУ получил ранения.

"Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", – говорится в сообщении пресс-центра ООС утром в понедельник, 7 сентября.

6 сентября, на 42-й день режима полного и всестороннего прекращения огня, вооруженные формирования ОРДЛО нарушили договоренности, достигнутые ТКГ и совершили прицельный обстрел украинских позиций. В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции.

Украинская делегация в ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком собрала срочное совещание по поводу обстрела боевиков, где заявила, что Украина продолжит придерживаться перемирия и не будет реагировать на провокации.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.