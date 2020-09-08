В "Слуге народа" объяснили срыв перемирия на Донбассе

Возобновление провокационных обстрелов боевиками объясняется тем, что Россия оказывает давление на украинскую власть в вопросе проведения местных выборов на Донбассе. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала ICTV.

По ее словам, Кремль добивается изменения Верховной Радой решения по выборам в ОРДЛО.

"РФ не нравится ситуация, при которой четвертым пунктом постановления, за которое мы проголосовали в парламенте, невозможно проводить выборы на Донбассе без выполнения условий безопасности. Условия безопасности не выполнены", – отметила Верещук.

По мнению нардепа, действия РФ свидетельствуют о том, что ее представители срывают "нормандскую" встречу и не желают мира на востоке Украины.

Кроме того, нарушение перемирия на Донбассе обсудят в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады в среду, 9 сентября.

В общей сложности за воскресенье, 6 сентября, на Донбассе трое военных погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.

Отметим, что 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября. В итоге донецкие боевики перенесли обещанное уничтожение инженерных сооружений ВСУ на 9 сентября.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен обострением на Донбассе.

В Офисе президента отреагировали на обстрелы, которые произошли на Донбассе. В ОП расценивают их как два отдельных отличающихся случая, совершенных с провокационной целью.