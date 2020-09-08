"Отправить в отставку много ума не надо". Денис Малюська ответил на вопросы об отставке и тюрьме

"Нет, в отставку я пока не собираюсь", — сообщил министр, пригрозив увольнением, "если кто-то из подчиненных расслабится и перестанет быстро и активно работать, ожидая смены команды".

Об этом он написал в своем Facebook.

В беседе с журналистами глава Минюста оказался более откровенным, заявив, что "много ума, чтобы отправить в отставку, не надо".

"Я и сам не против в скором времени уйти, когда наконец-то кому-то надоем или деньги окончательно закончатся. А с тюрьмой — вряд ли", — сказал он, отвечая на вопрос о том, воспользуется ли он сам услугой платных камер, в случае, если после интервью его уволят или отправят в тюрьму.

Малюська признался, что не раз "преступников встречал в своей работе, в том числе, на заседаниях Антирейдерской комиссии".

"Люди не просто подделывают документы, им еще и хватает наглости приходить в Антирейдерскую комиссию и защищать свою позицию. И их никто возле выхода не встречает и не "пакует". Я на это смотрю и понимаю, что если их — нет, то меня — еще в 20 раз сложнее было бы "запаковать". Исходя из криворукости определенных коллег… Не вышестоящих и не МВД — предвосхищая ваши вопросы, — я чувствую себя в безопасности", — заверил министр.

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Напомним, что слухи об увольнении Малюськи поползли после того, как стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова не устраивает "Слугу народа" в действующей должности и монобольшинство хочет предложить ей должность главы Минюста после того, как Малюська освободит кресло.

Ранее министерство юстиции отличилось иновационным "ноу-хау": специалисты ведомства разработали подарочные сертификаты на оплату платных камер в украинских СИЗО, которые может приобрести любой желающий.