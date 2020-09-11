Статистика коронавируса в Киеве на 11 сентября: впервые 404 новых заболевших

За минувшие сутки 10 сентября COVID-19 заболели 404 человека – это новый антирекорд. Среди заболевших – 33 ребенка, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Умерли за сутки семь человек, а всего умер уже 261 киевлянин.

Подтвержденных случаев заболевания стало 16 523.

За последние сутки заболели:

215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

156 мужчин от 18 до 81 лет;

14 девочек от четырех до 17 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

Заболели также 13 медиков.

В больницы попали 58 человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек, всего же коронавирус преодолели 5 170 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 81, Деснянском – 64 и Днепровском – 53 случая.

По словам Кличко, сейчас в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19, находится по 2-3 человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом.

Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 есть около 2000 коек. Все они находятся в изолированных отделениях. Аппаратов ИВЛ в больницах – более 400.

Мэр заверил, что врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, которые закупает город. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая.

Напомним, из-за коронавируса в Киевской области на дистанционное обучение, полностью или частично, перевели 14 школ.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, полный локдаун из-за коронавируса невозможен хотя бы потому, что "растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. В такой ситуации вводить жесткий карантин как минимум пока нецелесообразно".

МОЗ опубликовало новый алгоритм действий при подозрении на коронавирус.