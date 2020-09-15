Аксенов заявил, что Украина в любом случае вернет воду в Крым

Подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов утверждает, что Украина подаст воду на полуостров. При этом он заявил, что в вопросах водоснабжения на Украину не рассчитывают.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, самоуверенно заявив, что "Киев ошибается".

"На самом деле это станет возможным только после того, как Украина освободится от оккупационного режима, который сегодня правит соседней страной и сам находится под внешним управлением", – уточнил Аксенов.

Аксенов отметил, что при таком варианте "речь пойдет, прежде всего, о привлечении организаторов водной блокады к уголовной ответственности по российским и международным законам".

Он также заверил, что оккупанты не надеются на содействие Украины в вопросе вододефицита, а "исходят из возможностей и ресурсов Крыма и России".

"Подчеркну, что в вопросах, связанных с водоснабжением полуострова мы рассчитываем только на свои силы и свою страну. Уверен, что системные решения, которые позволят Крыму раз и навсегда закрыть проблему вододефицита, будут найдены", – подытожил Аксенов.

Отметим, нынешний год стал одним из самых засушливых для Крымского полуострова. Зимой не было снега, весной – практические не было дождей. Считается, что это самая сильная засуха за последние 100 лет.

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 20% запасов воды. По данным оккупационной администрации полуострова, водохранилища заполнены в несколько раз ниже плановой нормы. Поэтому местные "власти" приняли решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине.

Напомним, ранее украинский МИД напомнил норму Конвенции 1949 года, согласно которой обеспечение населения всем необходимым для жизни является обязанностью оккупационных властей.