Расшатывали армию с 2012 года. В Украине назвали "истинные причины" аннексии Крыма

Также в ведомстве назвали фамилии чиновников, на которых непосредственно лежит ответственность за захват полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин", – говорится в сообщении.

Так, следствие выделяет несколько направлений реформирования ВСУ, которые негативно повлияли на обороноспособность Украины и в дальнейшем на аннексию полуострова:

1. Преступное сокращение численности ВСУ

В течение 2012-2013 годов предельная численность ВСУ была сокращена с 240 до 162 тысяч военнослужащих.

2. Подрыв состояния мобилизационной готовности;

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В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%.

3. Уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО в Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, а также сократили одну из двух бригад ЗРК С-300В.

4. Незаконные организационные изменения ВСУ, которые нивелировали стратегические документы

2013 году состоялись масштабные организационные изменения ВСУ, которые не только подорвали боеспособность, но и противоречили законодательству.

5. Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 годов, ничего предпринято не было.

Ранее Кулеба заявил, что государство не намерено вести переговоры с Россией о компенсации за аннексированный полуостров, но бизнес имеет право судиться за утраченные активы.

Недавно в Кабмине заявили, что Украина подготовила Стратегию деоккупации Крыма, но пока что не может поделиться ним с широкой общественностью.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с аннексией Крыма.

Экс-секретарь СНБО и руководитель штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на оккупированный Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.