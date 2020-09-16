На Донбассе боец ВСУ подорвался на гранате в блиндаже

В среду, 16 сентября, на Донбассе погиб украинский военный, житель Яворива Роман Червинский.

Об этом сообщила в Facebook Яворивская районная государственная администрация.

Отмечается, что около 1:25, находясь в блиндаже, он подорвался на гранате, из-за чего получил травму, несовместимую с жизнью.

Роман Червинский, 1991 года рождения, был призван на военную службу в 2011 году. В 2015 году он был мобилизован Яворивско-Мостиским ОРВК и проходил службу как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Напомним, 15 сентября на Донбассе в районе населенного пункта Водяное во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ. В тот же день возле Шумов подорвались на растяжке полковник ВСУ и пресс-секретарь бригады.

16 сентября в зоне ООС на Донбассе в районе На Донбассе в районе Новотошковского погиб военнослужащий из-за неосторожного обращения с гранатой.