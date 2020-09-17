Россия обвинила Украину в разрыве договора по прекращению огня

Полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил Киев в выходе из договоренностей о соблюдении режима "тишины".

Об этом политик заявил в комментарии агентству "ТАСС" в среду вечером, 16-го сентября.

"Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры. Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", – заявил Грызлов.

Речь идет о соглашении, которое было подписано на заседании ТКГ в августе этого года, и до сих пор способствовало разрядке обстановки на линии разграничения.

"Отказ Украины от совместной инспекции означает отказ Киева от подписанных ранее дополнительных мер, от уже согласованных решений в рамках контроля режима прекращения огня – фактически это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года", – уточнил Грызлов. По его словам, теперь весь комплекс дополнительных мер "придется обсуждать заново".

Российское федеральное информагентство заключило, что очередное заседание ТКГ завершилось безрезультатно: "Достижение каких-либо договоренностей, как и на берлинской встрече, в значительной степени блокировала половинчатая позиция украинской стороны в отношении выполнения минских соглашений".

Среди прочего, на заседании в среду Трехсторонняя контактная группа еще раз обсудила постановление Верховной Рады о запрете проведения выборов на Донбассе. Российская сторона настаивает, что пока данное решение ВР не будет пересмотрено, работа контактной группы останется заблокированной.

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук уже прокомментировал произошедшую трехстороннюю встречу. По его словам, в нынешних условиях Минские соглашения не получится выполнить из-за разных позиций Украины и России в вопросе проведения выборов на Донбассе.

Напомним, 9-го сентября, представители Украины и т.н. "ДНР" договорились о совместной инспекции вблизи поселка Шумы в Донецкой области, но в итоге эту инспекцию отменили. На следующий день боевики открыли прицельный огонь в районе поселка Шумы.