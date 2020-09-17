Хасиды, застрявшие на границе, в вышиванках и шароварах спели гимн Украины
Хасиды-паломники, застрявшие на украинско-белорусской границе, в надежде попасть в Умань на праздник Рош ха-Шана, надели украинские костюмы и спели гимн Украины.
Соответствующее видео опубликовал в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", – написал он.
Исполнив гимн, хасиды хором произнесли: "Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!".
Напомним, правительство Украины запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.
Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Украины находятся свыше полутора тысяч евреев-хасидов, которые намерены попасть в Умань. Несмотря на напряженность ситуации, паломников на границе кормят кошерной едой.
16 сентября Кабинет министров Украины решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".
В правительстве Израиля призывают хасидов, которые собрались на границе, возвращаться домой.