Апелляционный суд: Символика СС "Галичина" — не нацистская

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который ранее признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. А раз она не является такой, то не подпадает под действие закона о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.

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Об этом агентству "Украинские новости" сообщила адвокат Людмила Браславская. Она представляет интересы Натальи Мясниковой, которая просила суд признать незаконным ответ в 2017 году тогдашнего главы Института нацпамяти Владимира Вятровича на запрос издания "Страна".

Истец отметила, что дивизия СС "Галичина" была частью войск "Ваффен-СС", которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. Поэтому Вятрович исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

Адвокат сказала, что будет подавать кассационную жалобу в Верховный суд.

Она также сообщила телеграм-каналу PavlovskyNEWS, что накануне суда получала смс с угрозами. На это пожаловались и сами судьи, обратившись в правоохранительные органы.

Отметим, что в мае этого года Окружной административный суд Киева признал противоправным вывод Института национальной памяти о символике дивизии СС "Галичина", но не стал запрещать ее пропаганду.

Напомним, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что достижения института за пять лет являются необратимыми. Также он заявил, что вернуть Донбасс без военных действий не получится. В "Слуге народа", в свою очередь, считают Вятровича виновником проблем во взаимоотношениях Украины и Польши.