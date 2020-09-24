Сутки на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов и запускали беспилотники
За сутки среды, 23 сентября, в районе военного конфликта на Донбассе в общей сложности было зафиксировано три нарушения со стороны боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов боевиков с пересечением линии разграничения.
"Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" были подавлены", – отметили в пресс-центре.
Помимо этого, боевики из гранатомета обстреляли позиции украинских военных вблизи Попасной.
Кроме того, как сообщалось ранее в районе Песков двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Состояние здоровья военных – средней тяжести.
Напомним, 15 сентября на Донбассе в районе населенного пункта Водяное во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ. В тот же день возле Шумов подорвались на растяжке полковник ВСУ и пресс-секретарь бригады.
16 сентября в зоне ООС на Донбассе в районе На Донбассе в районе Новотошковского погиб военнослужащий из-за неосторожного обращения с гранатой.