Аваков о пожарах на Луганщине: "Нам не хватает технических возможностей"

Следствие рассматривает версию поджога как одну из возможных причин масштабных пожаров в Луганской области.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы с этим сталкивались чуть раньше, летом, когда мы видели, что умышленный поджог идет в нашу сторону. Сейчас мы видим похожие приметы, следователи занимаются этими вопросами вместе с военными", – сказал он.

Аваков утверждает, что вопрос усиления пожарной безопасности актуален уже давно.

"Нам не хватает технических возможностей, мы еще летом обратились в парламент, чтобы усилить на Луганщине, где массивы хвойных лесов и где часто идут провокации со стороны линии разграничения", – сказал Аваков.

Министр отметил, что тушению пожаров мешает сильный ветер. Тем не менее все силы брошены на борьбу с огнем, в том числе помогает авиация. На месте ЧП работает первый заместитель Авакова, председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

По словам Авакова, в настоящее время лесные пожары не представляют угрозы Северодонецку, а также лакокрасочному и спиртовому заводам.

Ранее сообщалось, что лесные пожары вплотную подобрались к областному центру Луганской области – Северодонецку. По фактам пожаров начаты уголовные производства. В регионе есть погибшие, отменены занятия в школе.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим.