"Стариков отправляют умирать". Стационары в Одессе переполнены, – волонтер

Подразделение городской клинической больницы №5, что на Лидерсовском бульваре в Одессе, уже не принимает пациентов с подозрением на COVID-19, ссылаясь на отсутствие мест. А Еврейская больница (Городская клиническая больница №1) и ГКБ №10 отказывают в приеме без ПЦР-тестов.

Об этом у себя в Facebook сообщила руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова.

По ее словам, 70-летний пациент неделю лечился под наблюдением семейного врача, однако состояние ухудшалось, и мужчина обратился в больницу на Лидерсовском бульваре, но там ему отказали, сообщив, что "нет мест". Издание опубликовало видео

Волонтер запостила видео с дозвоном в медучреждение Одессы. На линии ей сообщают, что без ПЦР-тестов пациента не примет ни одна больница города.

Видео: YouTube / "Думская Нет"

"Вчера еле встал, перестал есть, стал задыхаться. Пневмония полисегментарная двухсторонняя. Самостоятельно пошли и обратились в третью городскую, но им отказали и послали домой – мест в больнице нет. Старики покорно отправились домой", – написала волонтер. По словам Ножевниковой, ей с трудом удалось устроить пожилого человека в стационар.

Видео: Facebook / Katherine.Nozhevnikova

В своей публикации волонтер отметила министра здравоохранения Укрианы и мэра Одессы: "Максим Степанов, Геннадий Труханов, в нашем городе стариков отправляют умирать. Было заявлено, что Еврейская и 10а включились в первую линию и принимают. Третий день пациентов отправляют домой. Инстультного пациента с трудом устроили позавчера в таком же ручном режиме".

При этом, еще надавно Одесский регион переживал серьезные трудности с тестированием на Covid-19. Так, 9 сентября в местном лабцентре Минздрава ПЦР-тесты не проводились вовсе – закончились. К концу дня в ожидании их появления скопилось 2250 пробирок.

По состоянию на субботу, 3 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 661 человек, что является очередным абсолютным антирекордом с самого начала эпидемии в стране. Кроме того, за эти сутки было зафиксировано наибольшее количество летальных случаев – 92.

В больницах Одесской области, отведенных для лечения больных с COVID-19 и подозрением на коронавирус, занято почти 69% коек, заявил в пятницу, 2 октября глава Одесской ОГА Максим Куцый. 30 сентября министр здравоохранения Маским Степанов, количество заполоненных больничных коек по стране перевалило за "психологическую" отметку в 50%.