Сутки на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов и устроили утреннюю провокацию

За сутки воскресенья, 4 октября, боевики четырежды нарушили перемирие, обстреляв позиции ВСУ в районе нескольких населенных пунктов – Авдеевки, Катериновки, Шум и Водяного.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, недалеко от Авдеевки и Катериновки зафиксированы враждебные выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного – из автоматического станкового гранатомета.

"У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении пресс-центра, где уточняют, что за сутки ни один военный ВСУ не погиб и не был ранен.

Также военные помогали спасателям во время тушения пожаров на Луганщине.

"Воины помогали местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселковой инфраструктуры", – добавляют в штабе ООС, отмечая, что в этих мероприятиях приняли участие 166 военнослужащих.

Кроме того, боевики устроили провокацию уже с утра понедельника, 5 октября.

"В районе поселка Новолуганское враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина", – резюмировали в пресс-центре.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. По фактам пожаров начаты уголовные производства. Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов.