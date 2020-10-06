В МВД хотят научить собак определять коронавирус

Министерство внутренних дел рассматривает возможность открытия превентивного проекта по подготовке служебных собак для обнаружения зараженных COVID-19, сообщает пресс-служба МВД.

Консультативная миссия ЕС (EUAM) провела вебинар с доцентом ветеринарного факультета университета Хельсинки Анной Гиельм-Бйоркман о том, как правильно тренировать собак-нюхачей для выявления людей с признаками COVID-19. Впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали использовать в Финляндии в конце сентября. Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках пассажиров. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта. Позже финский опыт начали использовать и другие группы исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые тоже учат служебных собак распознавать коронавирус, сообщают в Министерстве внутренних дел.

Отметим, МВД Украины является активным "пользователем" Фонда борьбы с COVID-19. Так, доплата работникам МВД из фонда составила 2,4 млрд грн, а повышение зарплат и доплаты медикам – 302,7 млн грн. На строительство дорог было потрачено 11,3 млрд гривен, а на строительство и ремонт новых амбулаторий – 1,68 млрд грн. А на параграф расходов "Оборудование для приемных отделений опорных больниц", главным распорядителем которого является Минздрав, из заложенных 5,3 млрд гривен было выделено ноль гривен за все время эпидемии в стране:

Скриншот: Мof.gov.ua

Статья "Доплаты военнослужащим НГУ и ГНСУ, полицейским" уже израсходована почти полностью – из заложенных 2,5 млрд уже потрачено 2,4 млрд гривен.

Тем временем, на аппараты ИВЛ из Фонда денег потрачено не было совсем. "ИВЛ закупались по-другому, не из ковидного фонда – и меценатами, и государственные органы, в том числе МВД, для себя закупали. Из ковидного фонда ИВЛы сегодня не закуплены", – заявил глава Счетной палаты.

Также недавно глава МОЗ Максим Степанов заявил, что в Украине может не хватить врачей для спасения больных COVID-19. "Мы постоянно вводим новые больницы для лечения больных COVID-19, наращиваем тестирования, увеличиваем количество коек с подведенным кислородом... Но в любой системе есть свой предел", – сказал Степанов.

Так, хирург одной из киевских больниц недавно подтвердил "Фокусу", что в украинских медучреждениях сложилась критическая ситуация с обеспечением: "Нам выдают по две маски в неделю. Коллега – руководитель отделения, переквалифицированного под прием больных с коронавирусом, с начала эпидемии получила только две обещанные надбавки. Те, кто ложатся в мое отделение не могут получить тест на коронавирус по месту жительства, всем приходится идти в частные клиники. Совершенно непонятно, куда ушли деньги, которые планировалось потратить на борьбу с Covid-19. Если так пойдет и дальше – врачи просто начнут увольняться".

Напомним, 22 апреля этого года Кабмин утвердил порядок использования средств Фонда борьбы COVID-19. На меры против распространения острой респираторной болезни в госбюджете было заложено 65 млрд гривен.

Первого июня этого года министр финансов Сергей Марченко рассказал, что по требованию МВФ аудит расхода средств должны были проводить четыре крупнейших мировых консалтинговых компании: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, однако в Минфине предложили Госаудитслужбу, которая подчиняется правительству.