НАБУ будет выдавать медали за борьбу с коррупцией

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало заключать первые договоры на закупку нагрудных знаков “За весомый вклад в борьбу с коррупцией” на государственной тендерной платформе Prozorro.

В частности, НАБУ выложило на сайте госсзакупок лот на изготовление 10-ти таких медалей в числе прочих нагрудных знаков отличия.

Скриншот: Dzo.com.ua

"Нагрудный знак "За весомый вклад в борьбу с коррупцией" с миниатюрой в футляре и удостоверение к нему. Конечный срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 21.12.2020", – сообщается в описании на торговой площадке.

В общем же Нацбюро заказало 70 сувенирных жетонов, 100 кожаных брелоков, 150 флешек и 150 нагрудных знаков с символикой НАБУ двумя лотами. Первый – на общую ожидаемую стоимость в 233 тысяч 500 гривен, и еще один лот – на 105 тысяч гривен.

Напомним, в 2019 году по решению суда директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров Украины. В мае прошлого года Юрий Луценко будучи генпрокурором, сообщил что Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму" за отдых на охотничьей базе.

Уже в этом году, 28 августа Конституционный суд Украины постановил, что назначение Сытника директором НАБУ являлось незаконным, так как экс-президент Петр Порошенко просто не имел таких полномочий. В ответ Нацбюро обвинило судей КСУ в политической заангажированности. А сам Сытник заявил, что увольняться не собирается, так как, оценка Конституционным судом указа о его назначении не влечет за собой юридических последствий, а потому не означает прекращения его полномочий.