Должность Фокина упразднили после его увольнения, – Казанский

Представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский рассказал, что должность первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ, которую занимал Витольд Фокин, не является обязательной и никакую кандидатуру на нее больше не рассматривали.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил журналист Денис Казанский, представляющий Донецкую область в украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Фактически у него (Фокина – прим. ред.) не было какой-то должности, он формально был заместителем, но пока (на эту должность – прим. ред.) никого не рассматривают. Эта должность не является обязательной, главе делегации не обязательно иметь заместителя, поэтому просто можно сказать, что эта должность упразднена", – рассказал Казанский.

В понедельник, 5 октября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала “Украина 24” назвал критерии для кандидатов на должность первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ. Он отметил, что это должен быть человек, который “не импровизирует” и имеет глубокое понимание ситуации.

О своем намерении возглавить украинскую делегацию в ТКГ уже заявил Дмитрий Ярош.

Напомним, 30 сентября президент Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ после ряда громких высказываний последнего, которые вызвали широкую общественную дискуссию.

В частности, Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией, а против Украины на Донбасе воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке России. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем". А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть состав ТКГ.