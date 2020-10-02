Маша Фокина заступилась за деда: ко мне подходят люди и выражают восхищение им

По ее словам, она получила слова поддержки от разных людей в соцсетях и на улице. Об этом Маша Фокина написала на своей странице в Instagram.

"Очень приятно, сколько теплых слов сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают свое восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова! Я верю в Украину!", – говорится в посте.

Подписчики разделились в своем мнении. Одни писали слова благодарности и поддержки: "Дай Бог вашему дедушке еще много лет жизни самое главное здоровье и счастье", "Твой дед в любом случае легенда и в твоей жизни он джокер, береги себя и цени годы деда".

Другие же прокомментировали, что время Фокина прошло, а ему самому уже пора на пенсию.

"Мария! Вы красивая. Дедушка – умный. Но его время уже прошло. Цифры в паспорте подсказывают, то ему уже пора отдохнуть, подумать о вечном, как говорится. Не надо было ему позориться, потому что старческий маразм у него уже развивается, независимо от того, хотим мы этого или нет. Хотя, с другой стороны, ту х...ню, которую он молол на всю страну, нельзя оправдать ни одной деменцией", – написал один из них.

"Хорош дедок, наворовал в свое время, тогда было что украсть", – написал другой.

"Маразм у обоих", – написал один из подписчиков.

Кстати, недавно экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо тоже поддержал недавно уволенного с должности главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина.

Отметим, 30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ. До этого Фокин заявлял, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем". А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть состав ТКГ.

Кроме того, ранее Фокин заявлял, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.